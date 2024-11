Stand: 11.11.2024 12:50 Uhr Karnevalshochburgen am Rhein eröffnen Session

In den Karnevalshochburgen am Rhein haben tausende Menschen um 11.11 Uhr die neue Karnevalssession eröffnet. Köln, Düsseldorf und Mainz verzeichneten einen starken Andrang der Jecken und Narren. In Köln musste das sogenannte Kwartier Latäng rund um die Zülpicher Straße bereits frühzeitig wegen des großen Andrangs geschlossen werden. Erstmals stellt in Köln mit der StattGarde eine homosexuelle Karnevalsgesellschaft Prinz, Bauer und Jungfrau und schickt ein schwules Dreigestirn in die Session. Zum Fastnachtsbrunnen auf dem Schillerplatz in Mainz kamen 9.000 Menschen. Der Düsseldorfer Karneval feiert in diesem Jahr sein 200. Jubiläum. | Sendebezug: 11.11.2024 11:11 | NDR Kultur