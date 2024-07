Stand: 05.07.2024 07:38 Uhr Kambodscha feiert Rückgabe geraubter Statuen

14 aus Kambodscha geraubte Statuen sind vom New Yorker Metropolitan Museum of Art an das südostasiatische Land zurückgegeben worden. Die kambodschanische Kulturministerin Phoeurng Sackona sagte, die Rückkehr der Artefakte sei wie die Seelen der Vorfahren wieder willkommen zu heißen. Es sei wichtig, dass das Volk sich an das Erbe seiner Vorfahren in guten und in schlechten Zeiten erinnern könne. Die Seelen der Vorfahren zurückzubringen, bedeute auch die Rückkehr von Geschichte, Bewunderung und Wissen, sagte Phoeurng Sackona. | Sendebezug: | 05.07.2024 06:20 | NDR Kultur