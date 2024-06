Stand: 25.06.2024 07:33 Uhr Kabarettist Thomas Reis gestorben

Der Kölner Kabarettist Thomas Reis ist mit 60 Jahren gestorben. Mit seiner Mischung aus Sprachgewalt, schwarzem Humor und satirischen Feinheiten war der gebürtige Freiburger auch auf norddeutschen Bühnen ein oft und gern gesehener Gast. Von 1994 bis 1996 hatte Reis eine Fernseh-Kolumne in der NDR Sendung DAS!, in der er satirisch auf die Woche zurückblickte. Im August letzten Jahres war bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert worden. Bei seiner Abschiedsvorstellung im Kölner Theater Senftöpfchen am 5. Juni sagte er: "Sterben ist kein schöner Tod, aber so oft kommt's nicht vor, einmal, damit kann man leben."