Jugendliche geben mehr für Bücher aus

Jugendliche haben in den letzten fünf Jahren rund ein Drittel mehr Bücher gekauft. Laut Angaben des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels sind die Ausgaben für Bücher von und für Jugendliche bis 19 Jahre um 32 Prozent gestiegen. Besonders in den Altersgruppen 13 bis 15 Jahre (plus 65 Prozent) und 16 bis 19 Jahre (plus 77 Prozent) wird ein Anstieg der Ausgaben verzeichnet. Die Daten liefert die Studie "Bock auf Buch!" mit Umfragedaten des Marktforschungsinstituts GfK. Der Börsenverein folgert aus diesen Ergebnissen: "Die Digital Natives sind also keineswegs für das Lesen verloren." Es gibt jedoch Unterschiede, wie häufig Kinder zu Büchern greifen: Während 14 Prozent der 6- bis 13-Jährigen fast täglich lesen, tun das 18 Prozent nur selten oder nie. Auch lesen Mädchen häufiger als Jungen. | Sendebezug: | 05.09.2024 12:15 | NDR Kultur