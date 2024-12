Stand: 11.12.2024 07:38 Uhr Jugendbuchpreis Luchs 2024 erstmals doppelt vergeben

Der Jugendbuchpreis Luchs 2024 wird erstmals doppelt vergeben. Ausgezeichnet werden die Graphic Novel "Outline" von Michèle Fischels (Reprodukt Verlag) - eine Coming-of-Age-, eine Dreiecks- und eine Coming-out-Geschichte unter Heranwachsenden - und die Kurzgeschichtensammlung "Fucking fucking schön" von Eva Rottmann (Jacoby & Stuart), wie die Wochenzeitung "Die Zeit" und Radio Bremen mitteilten. Rottmanns Kurzgeschichtensammlung könnte man ein literarisches Aufklärungsbuch nennen, hieß es in der Begründung. Der mit 8.000 Euro dotierte Preis wird am Vorabend der Buchmesse am 26. März 2025 in Leipzig verliehen. | Sendebezug: 11.12.2024 10:30 | NDR Kultur