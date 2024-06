Stand: 17.06.2024 07:52 Uhr Jüdische Ensemble-Komödie gewinnt Publikumspreis beim Tribeca-Filmfestival

Mit dem Publikumspreis für die Ensemble-Komödie "Bad Shabbos" ist am Sonntag das Tribeca-Filmfestival zu Ende gegangen. Der Film erzählt von einem Shabbat-Dinner in New York, das außer Kontrolle gerät. Mit dem Preis für die beste Kameraführung in einer internationalen Produktion an Constanze Schmitt ging auch ein Jury-Preis an eine Deutsche. Sie erhielt die Auszeichnung für das chinesische Drama "Some Rain Must Fall". Das Festival war nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center am 11. September 2001 von Schauspieler Robert De Niro und Produzentin Jane Rosenthal gegründet worden. | Sendebezug: 17.06.2024 08:15 | NDR Kultur