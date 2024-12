Stand: 13.12.2024 09:24 Uhr Jude Law wird auf "Walk of Fame" geehrt

Der britische Schauspieler Jude Law ist mit einem Stern auf Hollywoods "Walk of Fame" geehrt worden. Der 51-Jährige enthüllte vor Fans und Fotografen die 2.798. Plakette auf dem berühmten Fußweg. Zu der Zeremonie brachte der siebenfache Vater seine Frau Phillipa Coan und seine beiden ältesten Kinder Rafferty (28) und Iris (24) mit. In seiner Rede dankte Law seinen Eltern dafür, die Liebe zum Film in ihm geweckt zu haben. Law feierte 1999 mit "Der talentierte Mr. Ripley" seinen internationalen Durchbruch. Für seine Nebenrolle wurde er damals für einen Oscar nominiert. | Sendebezug: 13.12.2024 08:40 | NDR Kultur