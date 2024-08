Stand: 16.08.2024 13:03 Uhr Jack Russell von Great White gestorben

Der US-amerikanische Sänger und Frontmann der Rockband Great White, Jack Russell, ist tot. Er sei friedlich im Beisein seiner Familie und zweier Freunde eingeschlafen, teilten die Angehörigen auf der Facebook-Seite des Musikers mit. Der Musiker starb infolge der sogenannten Lewy-Körper-Demenz. Russell, dessen Band vor allem in Verbindung mit einem tragischen Feuer in einem Nachtclub in die Musikgeschichte einging, bei dem 100 Personen starben, wurde 63 Jahre alt. Der größte Hit der Gruppe war "Once Bitten Twice Shy", eine Coverversion des gleichnamigen Titels von Sänger Ian Hunter. | Sendebezug: | 16.08.2024 13:00 | NDR Kultur