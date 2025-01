Stand: 13.01.2025 08:31 Uhr Italienischer Star-Fotograf Oliviero Toscani ist tot

Der italienische Star-Fotograf Oliviero Toscani ist tot. Er starb am Montag im Alter von 82 Jahren nach schwerer Krankheit, das teilt die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf Toscanis Familie mit. Toscani litt seit längerem an einer unheilbaren Krankheit. Sein Zustand hatte sich zuletzt verschlechtert. Er wurde durch Werbekampagnen für die Modemarke Benetton bekannt, dort waren seine Fotos teils sehr umstritten. Im vergangenen Jahr hatte das Museum für Gestaltung in Zürich Werke des Fotografen ausgestellt. | Sendebezug: 13.01.2025 08:30 | NDR Kultur