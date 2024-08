Stand: 08.08.2024 12:05 Uhr Israelisches Orchester sagt Gastspiel in Neubrandenburg ab

Die Zuspitzung im Nahost-Konflikt hat auch Auswirkungen auf das Programm der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Wie die Festspielleitung mitteilte, fällt das für Sonntag (11.8.) geplante Sonderkonzert des israelischen Galilee Chamber Orchestra in der Konzertkirche von Neubrandenburg aus. Wegen der aktuellen internationalen Lage habe das Orchester seine Gastspiele in Europa abgesagt. Neben Neubrandenburg sollten Konzerte mit dem Geiger Nikolaj Szeps-Znaider als Solisten auch in Berlin und Amsterdam stattfinden. Szeps-Znaider war 1998 Solistenpreisträger im Nachwuchswettbewerb der Festspiele "Junge Elite". | Sendebezug: 08.08.2024 19:00 | NDR 1 Radio MV