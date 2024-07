Stand: 29.07.2024 07:58 Uhr Irische Schriftstellerin Edna O'Brien mit 93 gestorben

Die irische Schriftstellerin Edna O'Brien ist nach langer Krankheit im Alter von 93 Jahren am Sonnabend gestorben. Das teilten ihr Verlag Faber und die Agentur PFD mit. "Sie hat die irische Literatur revolutioniert, indem sie das Leben der Frauen und die Komplexität der menschlichen Existenz in einer leuchtenden und sparsamen Prosa festhielt", so ein Verlagssprecher. Mit ihrem Debütroman "The Country Girls" sorgte sie in Irland einst für einen Skandal. Das Buch wurde 1960 veröffentlicht. Bekannt ist sie auch für ihre Kontakte zu Filmstars und früheren First Ladies der USA. O'Brien hinterlässt zwei Söhne. | Sendebezug: | 29.07.2024 10:40 | NDR Kultur