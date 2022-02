Stand: 25.02.2022 06:00 Uhr Internationaler Weltfrauentag: Wie steht es um die Gleichberechtigung?

Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Schon vor mehr als 100 Jahren gab es in den USA erste Vorläufer dieses Protest- und Aktionstags der Frauen. Auch wenn schon viel erreicht wurde: Gleichberechtigt und gleichwertig anerkannt sind Frauen längst nicht in allen Bereichen. In vielen Branchen ändern sich die Strukturen nur langsam. Zum Internationalen Frauentag 2022 bietet der NDR ein umfangreiches crossmediales Angebot im Fernsehen, Radio auf NDR.de und in den Sozialen Medien.