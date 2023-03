Das bisschen Haushalt? Care-Arbeit ist Milliarden wert Stand: 07.03.2023 16:47 Uhr Care-Arbeit - die Tätigkeiten, die wir alle "nebenbei" machen, um unser Leben zu organisieren: putzen, kochen, einkaufen, uns um andere kümmern, all das ist unbezahlte Arbeit. Weltweit wird sie vor allem von Frauen geleistet.

von Astrid Kühn

Das "bisschen Haushalt", das in den 70er-Jahren schon von Johanna von Koczian besungen wurde, hat einen Wert von 825 Milliarden Euro. So viel unbezahlte Arbeit leisten Frauen in Deutschland pro Jahr. Und das nicht nur im Haushalt, sondern auch bei der Pflege von Angehörigen, der Kinderbetreuung, den unzähligen Aufgaben des Alltags. Die Summe hat die Ökonomin Christine Rudolf ausgerechnet - und damit nicht genug: "Es gibt einen Gender-Overall-Gap, den die EU ausweist. Für Deutschland bedeutet es, dass Frauen im Jahr 380 Milliarden Euro verloren gehen im Vergleich zu dem, was Männer haben."

Teilzeit- und Care-Arbeit vermindern Einnahmen von Frauen

Die Gründe für den Geldverlust sind, dass Frauen viel in Teilzeit arbeiten, dass sie zu zwei Dritteln unbezahlt arbeiten und zu einem Drittel bezahlt - bei Männern ist das genau andersherum. Das Geld fehlt letztlich vielen Frauen: auf Girokonten, aber auch bei den Renten am Ende des Berufslebens. Dabei ist die Care-Arbeit auch für das Funktionieren der Wirtschaft essenziell, denn die Wirtschaft braucht gut versorgte und möglichst leistungsfähige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Dennoch werde Care-Arbeit selten als ökonomische Größe betrachtet, kritisiert Rudolf: "Wir sehen, dass die Hauptarbeit in der Gesellschaft in der unbezahlten Arbeit steckt, das heißt, dass diese Hausarbeit und Care-Arbeit eigentlich für das, was unsere Gesellschaft ausmacht, ungeheuer wichtig ist. Aber dadurch, dass sie in der Regel nicht mit Zahlen belegt wird, sondern nur eine gefühlte Größe ist, wird sie in der politischen Diskussion nicht so berücksichtigt."

Sichtbarkeit der Care-Arbeit ist wichtig - dafür gibt es sogar eine App

Den Wert der Care-Arbeit sichtbar zu machen, das ist das Anliegen von Lina Schwarz. Zusammen mit einer Freundin hat sie die App "WhoCares" entwickelt. Die App kann die Zeit stoppen, die wir jeden Tag für putzen, kochen und Kinderbetreuung aufwenden. Die App rechnet diese Zeit in Lohn um: "Mir hat eine Bekannte erzählt, dass sie mit ihrem Freund nur über die App geredet hat, und sich dann etwas geändert hat. Das fand ich ganz interessant. Es geht manchmal wirklich nur darum, das in den Diskurs einzubringen - gar nicht: 'Guck, ich verdiene so und so viel in der Stunde oder ich habe drei Stunden Care-Arbeit gemacht', sondern um das Gespräch, die Idee. Es geht um die ganzen Themen, die damit zusammenhängen."

Belastungen durch Care-Arbeit

"Das bisschen Haushalt" nämlich führt zu Belastungen. Die meisten Frauen sind heute berufstätig. Mütter arbeiten größtenteils zumindest in Teilzeit weiter. Trotzdem aber wenden sie mehr als doppelt so viel Zeit für unbezahlte Care-Arbeit auf als Männer. Im Schnitt viereinhalb Stunden pro Tag. "Ich sehe in meinem Jobumfeld, dass das einen Riesen-Einfluss hat, ob man ein kleines Kind zu Hause hat. Die gerechtere Aufteilung der Care-Arbeit hat einen Einfluss und viel weitreichendere Konsequenzen, als man manchmal denkt auf die Gleichberechtigung. Deshalb glaube ich, dass das ein guter Hebel ist, da anzusetzen", meint Lina Schwarz.

Im Privatleben diskutieren, sichtbar machen: Denn wer zu Hause den Rücken freigehalten bekommt, kann mehr leisten. Das ist kein individuelles Problem. "Vielleicht streite ich mich mit meinem Partner hundertmal, wer das Bad putzt, aber es geht auch anderen so. Es ist gesamtgesellschaftlich so, auch in dem bezahlten Bereich der Care-Arbeit. Wenn man dahin schaut, sieht man die mangelnde Wertschätzung. Und dass diese Arbeit immer wieder von Frauen gemacht wird, dass ihnen das nahegelegt wird." Neben den individuellen Aushandlungsprozessen sei nämlich die zentrale Frage, unter welchen Voraussetzungen die Care-Arbeit in der Gesellschaft gerechter verteilt werden kann. Auch viele Männer wünschen sich, mehr Zeit für die Familie zu haben.

Für Ökonomin Rudolf müssen sich die Rahmenbedingungen ändern. Denn Regelungen wie das Ehegatten-Splitting oder teure und kaum verfügbare Betreuung für kleine Kinder führten dazu, dass Lohnarbeit für beide Partner sich nicht zwangsläufig lohnt.

Neue Arbeitszeitmodelle fördern

Zudem plädiert Christine Rudolf dafür, so wie andere Wissenschaftlerinnen auch, über neue Arbeitszeitmodelle nachzudenken: "Arbeitszeit bei Lohnausgleich zu verkürzen - alle Studien deuten darauf hin, dass beide Seiten von so einem Modell profitieren können. Die Arbeitsproduktivität wird erhöht, auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis, die Arbeitszufriedenheit erhöht sich. Und es gibt die Möglichkeit, bei weniger Arbeitszeit für beide Geschlechter die Care-Arbeit geschlechtergerechter zu verteilen."

Wenn alle mehr Zeit hätten, so Christine Rudolf, würde es nicht zwangsläufig bedeuten, dass Männer und Frauen die Care-Arbeit fairer aufteilten. Aber die Aushandlungsprozesse würden leichter, die "Flucht ins Büro" erschwert - und der Wert des Kümmerns gesellschaftlich womöglich höher angesehen.

