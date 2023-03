Stand: 08.03.2023 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Weltfroonslüüddag"

Heute wird weltweit auf die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern aufmerksam gemacht - immer noch nötig, meint Annie Heger.

"Weltfroonslüüddag"

"Eenmaal de Arms in d'Luft, bitte!" Un zack weren sien Griffels an mien Bost. Drück, Quetsch, Möööp… Unangenehm. Un ick maak nix, man denk, laat de Momang eenfach flink vörbi gahn, ik holl un swieg also still.

Mammographie, Mammasonografie un Angrabbeln weer vandaag up mien Zeddel. Nich so een Termin, up de een sik dat hele Johr freit. Man nödig. Ik bün lang noch keine 50 Johr old, man de Froonslüüd in mien Familie un mien Stammboom wiest, dat mien Risiko Bostkrebs to kriegen hoger is, as bi anner Lüüd.

Un as he daar so an mien Titteratur an rumfummeln weer, fraagt he mi:

"Up welke Bühne sünd Se denn vanavend unnerwegens?" Eerst denk ik, oh je, de weet well ik bün un futt was mi de Situatioon noch unangenehmer, man denn denk ik, okay, viellicht vergeiht de Tied flinker, wenn wi över irgendwat snacken. Ik segg also: "Ik holl een Rede bi de 'Young Woman in Public Affairs Award' - een Pries vör jung Froonslüüd, de sük verdeent maakt hebbt in ehrenamtlich- un gesellschaftpolitiesch Kuntexten."

Froonslüüd bruukt glieke Rechte, glieke Chancen

Kien Sekünn later hör ik hum seggen: "Waarum is de nich ook för Jungs?"

Ik maak de Ogen dicht, um de Situation um mi to uttoblennen. "Wiel Froonslüüd immernoch nich an de Punkt sünd, de glieke Rechten, Geld un Chancen to hebben as nich Froonslüüd. Se bruukt an disse Stee een anner Stütt un Stöhn un vör allen Dingen Sichtbarkeit. De Pries word utlofft van een Froenvereen, Keerls sünd aver natürelk van Harten wilkomen."

Ik maak de Ogen weer up un he seggt: "Disse Stutenbissigleit verstah ik nich bi de Froons, dat liggt doch an't Geslecht, dat se de anner de Botter up Brood nich günnen."

In een Momang, de mi as Froo in een verletzlich Situation brengt, fraagt he mi wat, dat mi as Froo weer in een Position brengt, de Feminismus ut Hemdtaschke to hollen, un ick harr nich maal een Hemd an.

Froonslüüd köönt gor nich anners, de mütt kämpen

Ik segg also upreegt: "Wi Froonslüüd hebbt in de Vergangenheid nich mit an'n Disch seten för de groot Entscheden un ok de lüttjen, irgendwennehr kweem denn de een of anner Stohl daarto, aver even nienich genoog un dat is de Grund, waarum wi immer dat Geföhl hebbt, dat wi Reise nach Jerusalem spölen mutten un de Ellböög utfohren. Wi lernen man jüst us tegensietig to 'empowern'".

"Se sünd also för een Froonsquote?" Ik bölk: "Ja, man!"

"Se könne sik weer antrecken, ik hebb daar wat funnen, is aver glööv ik nix!" De Keerl mutt wirklich an sein Timing arbeiden un sien Woordwahl.

Vandaag is Weltfroonslüüddag. Nee, dat is vandaag een feministischen Kampfdag. Un glöövt mi, an Enn profiteren dorvan nich blots Froonslüüd mit Bost!

