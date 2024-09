Stand: 16.09.2024 15:41 Uhr Internationaler ARD-Musikwettbewerb: Preisträger stehen fest

Die Gewinner des 73. Internationalen Musikwettbewerbs der ARD stehen fest: Den ersten Preis und den Publikumspreis im Fach Violoncello erhält die russische Künstlerin Maria Zaitseva. In der Kategorie Bläserquintett erhält das Alinde Quintet aus Tschechien den ersten Preis, im Fach Oboe geht der erste Preis an Leonid Surkov aus Russland, im Fach Gesang an den südkoreanischen Bariton Samueol Park. Der ARD-Musikwettbewerb wird vom Bayerischen Rundfunk ausgerichtet und gilt als größter Wettbewerb für klassische Musik weltweit. In diesem Jahr gab es 726 Bewerbungen von Musikern und Ensembles aus 58 Ländern - so viele wie noch nie. Vom 18. bis 20. September finden in München die Preisträgerkonzerte statt. | Sendebezug: 16.09.2024 | 15:00 | NDR Kultur