Stand: 02.08.2024 12:13 Uhr Horst-Janssen-Grafikpreis geht an Fedele Maura Friede

Die Künstlerin Fedele Maura Friede ist mit dem mit 20.000 Euro dotierten Horst-Janssen-Grafikpreis geehrt worden. Die Jury hob in ihrer Begründung u.a. "das Erzählen der Welt durch einen fragmentierten Blick" hervor. Dieser lasse verschiedene Sichtweisen zu und stelle eine nach innen und außen gerichtete Welt dar. Die Auszeichnung für Kunstschaffende der Bereiche Zeichnung und Druckgrafik ist mit einer Ausstellung und einer Publikation verbunden. Friedes Werke werden 2025 in der Hamburger Kunsthalle präsentiert. Friede, geboren 1997 in Holzminden, lebt und arbeitet in Leipzig. | Sendebezug: | 02.08.2024 16:00 | NDR Kultur