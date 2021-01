Homeschooling: Bildungsangebote von ARD und ZDF im Lockdown Stand: 11.01.2021 12:03 Uhr Noch bis Ende des Monats bleiben die Schulen im Norden weitgehend geschlossen. Um Familien beim Lernen im Lockdown zu unterstützen, erweitern die öffentlich-rechtlichen Sender ihr Bildungsangebot für Kinder und Jugendliche.

von Anina Pommerenke

Wie im ersten Lockdown wird der Bildungskanal ARD alpha an allen Werktagen ein spezielles Format senden: Es heißt "Schule daheim" und läuft immer von 9 bis 12 Uhr. Das Angebot besteht aus Lernformaten speziell für die Ober- und Mittelstufe, unter anderem in den Fächern Deutsch, Mathe und Physik. Das Programm wurde gemeinsam mit Didaktikern entwickelt, die auch an der Erstellung der deutschlandweiten Bildungsstandards maßgeblich beteiligt waren. Den Sender ARD alpha kann man zum Beispiel im Internet streamen.

Ein ausführliches Angebot gibt es ergänzend auf der Internetseite von "Schule daheim", mit einer großen Auswahl an Lernvideos: zum Beispiel zum Thema "Welche journalistischen Textformen gibt es?" oder "Wie funktioniert der Blutkreislauf?". Die Videos sind meist zwischen zwei und fünf Minuten lang und neben der Erklärung werden die Sachverhalte auch visualisiert.

Ergänzend dazu gibt es eine neue Version des Youtube-Kanals "Alphalernen". Auch dort finden sich viele Lerninhalte, die speziell auf Schülerinnen und Schüler zugeschnitten sind.

#gernelernen des MDR

Auch beim MDR gibt es mit #gernelernen ein spezielles Homeschooling-Format. Davon wird es jetzt neue Folgen geben. Die Inhalte aus dem vergangenen Jahr sind ebenfalls noch abrufbar. Auch hier sind vom Bruchrechnen bis zur Photovoltaik alle möglichen für Schüler relevanten Inhalte erklärt. Und wer jetzt denkt: "Bruchrechnen - huch - wie ging das denn noch mal?", darf sich auch gerne als Erwachsener noch Hilfe holen.

Sendungen für Kinder

Neben diesen speziellen auf die Schule zugeschnittenen Formaten, senden die öffentlich-rechtlichen Sender ab sofort auch mehr Bildungsprogramm für Kinder und Jugendliche.

Der WDR zeigt zum Beispiel täglich "Die Sendung mit der Maus" und das Format "Planet Wissen". Auch der Kindersender Kika startet ein dreiwöchiges Sonderprogramm: Es werden zum Beispiel neue Folgen des Geschichtsformat "Triff..." gezeigt. Da treffen Kinder auf spannende Persönlichkeiten, wie Martin Luther, die Wissenschaftlerin Ada Lovelace oder die Künstlerin Niki de Saint Phalle, die als Schöpferin der Nanas berühmt wurde. All diese Angebote gibt es dann auch immer im Internet: zum Beispiel auf der Internetseite vom KIKA.

Angebote für Jugendliche

Aber nicht nur die jüngsten finden spannende Angebote: für ältere Schülerinnen und Schüler gibt es zum Beispiel Lerninhalte zum Thema Medienkompentenz auf der Online Plattform "So geht Medien".

Und natürlich beteiligt sich auch der NDR an dieser Bildungsoffensive: Im Programm von NDR Info spezial werden ab Dienstag 16 Uhr spannende Hörspiele für die Jahrgangsstufen 9-12 laufen, zum Beispiel "Tschick" nach dem Roman von Wolfgang Herrndorf und zwei Originalhörspiele von der Hamburger Krimiautorin Sabine Stein. Die Hörspiele sollen einen unterhaltsamen zur Literatur ermöglichen. Alle Hörspiele gibt es natürlich auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Ergänzend steht ab morgen auf den Seiten der Radiokunst begleitendes Lernmaterial bereit, das Lehrerinnen und Lehrer für ihren Unterricht verwenden können.

Ohrenbär und Mikado auf NDR Info Spezial

Und auch für Grundschulkinder gibt jetzt im Lockdown es ein breiteres Angebot: auf NDR Info Spezial gibt es je um 14 und um 19 Uhr eine Stunde mit Highlights aus der Sendung mit der Maus, Radiogeschichten mit dem Ohrenbär und der Sendung Mikado.

