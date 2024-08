Stand: 12.08.2024 12:01 Uhr Historikerin Scherbakowa hält Laudatio auf Friedenspreisträgerin

Bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2024 an die polnisch-amerikanische Historikerin und Publizistin Anne Applebaum wird Irina Scherbakowa die Laudatio halten. Die 1949 in Moskau geborene Germanistin und Historikerin zähle zu den bekanntesten Menschenrechtlern Russlands und der früheren Sowjetunion, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Montag mitteilte. | Sendebezug: 12.08.2024 12:40 | NDR Kultur