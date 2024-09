Stand: 25.09.2024 17:44 Uhr Oldenburger Kunstmäzenin Edith Russ war Mitglied der NSDAP

In Oldenburg soll das Edith-Russ-Haus für Medienkunst einen neuen Namen erhalten. Grund dafür ist die NS-Vergangenheit der Namensgeberin, die unabhängige Historiker belegt haben. Die Stifterin des Hauses Edith Russ gehörte ab 1941 der NSDAP an. Nach 1945 hatte die Oldenburger Journalistin und private Kunstsammlerin ihre Mitgliedschaft in der Partei stets geleugnet. "Aus meiner Sicht ist es für eine städtische Kultureinrichtung nicht mehr tragbar, den Namen Edith Russ im Titel zu verwenden", sagte Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD). Die NS-Verstrickung der Namensgeberin sei zu einer nicht länger hinnehmbaren Belastung geworden. | Sendebezug: 25.09.2024 17:30 | NDR Kultur