Stand: 19.10.2024 11:15 Uhr Hessischer Filmpreis für "Shahid"

Der Spielfilm "Shahid" der Regisseurin Narges Kalhor ist mit dem Hessischen Film- und Kinopreis 2024 ausgezeichnet worden. Die Jury habe den autofiktionalen Film über den Versuch einer Namensänderung für seine mutige Machart gelobt, teilte das hessische Kunst- und Kulturministerium in Wiesbaden mit. Ein Sonderpreis ging an die Fusionmusikerin Marja Burchard für den "Shahid"-Soundtrack. Als bester Dokumentarfilm wurde "Exile Never Ends" von Bahar Bektaş ausgezeichnet. Den Ehrenpreis erhielt Barbara Sukowa für ihre schauspielerischen Leistungen. | Sendebezug: 19.10.2024 13:50 | NDR Kultur