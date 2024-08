Stand: 08.08.2024 12:17 Uhr Harry-Potter-Fan-Event: Luna-Lovegood-Darstellerin Evanna Lynch kommt nach Hamburg

Zum "Back to Hogwarts"-Treffen am 1. September in Hamburg werden neben zahlreichen Harry-Potter-Fans auch Stargäste erwartet, darunter Evanna Lynch, die in den Harry-Potter-Verfilmungen Luna Lovegood verkörperte. Sie fühle sich geehrt und schließe sich dem Event gern an, sagte sie laut Mitteilung von Warner Bros Discovery und ATG Entertainment. Bei dem Event am Hamburger Großmarkt werden außerdem unter anderem Kostproben des Theaterstücks "Harry Potter und das verwunschene Kind" gezeigt und Hörbuch-Sprecher Rufus Beck wird aus den Büchern lesen. | Sendebezug: | 08.08.2024 12:15 | NDR Kultur