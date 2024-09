Stand: 16.09.2024 10:30 Uhr Hannoveraner gewinnt Hauptpreis beim Deutschen Jugendfotopreis

Mit der Fotoserie "Irmela Mensah-Schramm" hat der 20-jährige Jasper Hill aus Hannover den mit 500 Euro dotierten Hauptpreis in der Alterskategorie "Jugendliche 16 bis 20 Jahre" im Finale des Deutschen Jugendfotopreises 2024 gewonnen. Bundesjugendministein Lisa Paus überreichte am Samstagabend im NRW-Forum in Düsseldorf die Preise. Während der feierlichen Verleihung wurden insgesamt 37 fotografische Werke und Bildserien geehrt. Dabei wurden zehn Hauptpreise in verschiedenen Alters- und Inhaltskategorien sowie 27 Auszeichnungen vergeben. | Sendebezug: 15.09.2024 | 15:20 | NDR Kultur