Stand: 23.08.2024 10:53 Uhr Hannover: Kulturdreieck mit Oper, Schauspiel und Künstlerhaus

Das neue Projekt "Kulturdreieck" soll in Hannover Oper, Schauspiel und Kunstverein, also Künstlerhaus, nicht nur geografisch verbinden, sondern die Stadt auch mit Kultur beleben. Zum Start der Initiative beginnen am Freitag die Festwochen, die bis zum 7. September andauern: Im Angebot sind unter anderem Lesungen im Kreipe-Café, Talks auf der Straße, eine Schreibwerkstatt für Schulklassen, eine Silent Disco Tour, Singen in der Gemeinschaft, Kino-Abende, Upcycling-Workshops oder Konzerte. Am 1. September gibt es auf dem Opernplatz ein Fest mit einer langen Tafel. | Sendebezug: | 23.08.2024 11:20 | NDR Kultur