Stand: 03.07.2024 16:31 Uhr Hamburger Theater wagen sich gemeinsam an Homers "Odyssee"

Das Ernst Deutsch Theater, das Ohnsorg-Theater und das Lichthof-Theater werden Homers Epos "Odysee" in noch nie dagewesener Form präsentieren, jedes Theater widme sich einer Etappe des antiken Stoffes in eigener Handschrift, kündigte das Ernst Deutsch Theater am Mittwoch an. Jedes der Stücke steht den Angaben nach für sich allein, aber die drei Theater wollen das Publikum auch selbst zu einer Odyssee einladen. Dabei ziehe sich ein nachhaltiges Bühnenbildkonzept des aus Russland geflüchteten Bühnenbildners Mikhail Zaikanov wie ein roter Faden durch alle Abende: Die Bühnenelemente sollen in abgeänderter Form von Haus zu Haus wandern. | Sendebezug: | 03.07.2024 16:30 | NDR Kultur