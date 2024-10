Stand: 22.10.2024 12:03 Uhr Hamburger Notfallverbund für Kulturgutschutz gegründet

Unter Führung des Staatsarchivs unterzeichneten am Montag zahlreiche Museen der Stadt, die Gedenkstätten und die Staatsbibliothek einen Vertrag, in dem sie sich die gegenseitige Unterstützung in Notfällen zusichern, wie die Kulturbehörde am Dienstag mitteilte. Die im Verbund zusammengeschlossenen kulturgutbewahrende Institutionen wollen sich untereinander vernetzen, Wissen miteinander teilen, sich zusammen auf Notfälle vorbereiten und sich unterstützen, wenn eine Einrichtung einen Notfall nicht allein bewältigen kann. Notfälle könnten beispielsweise Hochwasser, Unwetter oder Brände sein.| Sendebezug: 22.10.2024 11:30 | NDR 90,3