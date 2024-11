Stand: 27.11.2024 12:11 Uhr Hamburger Künstlerin wird Stipendiatin des Horst-Janssen-Museums

Die Hamburger Künstlerin Andrea Ziegler wird die neue Stipendiatin des Horst-Janssen-Museums in Oldenburg. Das hat die Jury einstimmig entschieden, wie das Museum am Mittwoch mitteilte. Ziegler werde im Februar 2025 für ein Jahr ans Horst-Janssen-Museum kommen, um intensiv zu den Selbstporträts von Horst Janssen zu forschen. Dabei plane sie, Janssens wiederkehrende Beschäftigung mit dem Thema Verfall in einen Dialog mit unserer Idealisierung von Jugend und Schönheit zu setzen. Das Museum und sein Förderverein vergeben das Forschungsstipendium jetzt zum vierten Mal. Es ist mit einer Residenz in Oldenburg verbunden. | Sendebezug: 27.11.2024 11:30 | NDR Kultur