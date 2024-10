Stand: 01.10.2024 08:01 Uhr Hamburger Comiczeichnerin Ika Sperling wird Dortmunder Stadtbeschreiberin

Mit der Comiczeichnerin Ika Sperling bekommt die Stadt Dortmund eine neue Stadtbeschreiberin. Sie werde das Stipendium von Mai bis Oktober 2025 nutzen, um an ihrer neuen Graphic Novel zu arbeiten, kündigte die Stadt Dortmund an. In dem Comic-Roman werde es um Außenseiterinnen gehen. In den sechs Monaten des Stipendiums bekommt sie eine Wohnung und eine monatliche Zahlung in Höhe von 2.100 Euro sowie ein Budget für Veranstaltungen und Fahrtkosten. Die 1996 geborene Sperling hat Illustration an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg studiert und gehört zum Organisationsteam des Hamburger Comicfestivals, das am 4. Oktober startet. | Sendebezug: 01.10.2024 12:35 | NDR Kultur