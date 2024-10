Stand: 07.10.2024 15:15 Uhr Hamburger Chopin Festival beginnt am Sonntag

Am Sonntag startet das sechste Chopin Festival Hamburg an verschiedenen Orten in der Stadt. Das Klavierfestival präsentiere bis zum 20. Oktober Konzerte, Meisterkurse sowie den ersten Stummfilm über das Leben von Frédéric Chopin (1810-1849), teilte die Chopin-Gesellschaft Hamburg & Sachsenwald am Montag mit. Im Zentrum des Festivals werden vier Klavierabende im Museum für Kunst & Gewerbe stehen, bei denen Gewinner und eine Gewinnerin bedeutender Klavierwettbewerbe Tasteninstrumente aus verschiedenen Häusern und Epochen erklingen lassen.

