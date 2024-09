Stand: 08.09.2024 10:39 Uhr Hamburger Buchhandlungspreis bei Literaturnacht vergeben

Der Hamburger Buchhandlungspreis 2024 geht nach Blankenese, Wilhelmsburg und in die Neustadt: Als Höhepunkt der elften "Langen Nacht der Literatur" wurde der mit je 5.000 Euro dotierte Preis an die Buchhandlungen Wassermann, Lüdemann und die Buch- und Kunsthandlung Felix Jud in der Hamburger Kunsthalle übergeben, teilte die Kulturbehörde mit. "So vielfältig wie die Stadtteile in Hamburg, so bunt ist auch die Landschaft der Buchhandlungen in der Stadt", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Seit zehn Jahren wird der Preis alle zwei Jahre an besonders engagierte inhabergeführte Buchhandlungen verliehen. | Sendebezug: | 08.09.2024 10:45 | NDR Kultur