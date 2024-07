Stand: 01.07.2024 14:57 Uhr Hamburg: Sommerresidenz-Stipendien an Kreative vergeben

Die Hamburger Kulturbehörde und die Roger Willemsen Stiftung haben vier Residenzstipendien für diesen Sommer an Kreative vergeben. Die Stipendien für vierwöchige Arbeitsaufenthalte im mare-Künstlerhaus der Stiftung in Wentorf gehen an die Comiczeichnerin Wiebke Bolduan, den Literaturübersetzer Nicolai von Schweder-Schreiner sowie die bildende Künstlerin Simone Karl, wie die Behörde am Montag mitteilte. Autorin Dagrun Hintze reist ins Brecht-Hus im dänischen Svendborg. Das mare-Künstlerhaus war das letzte Wohnhaus des Autors und Publizisten Roger Willemsen. | Sendebezug: 01.07.2024 15:40 | NDR Kultur