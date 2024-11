Stand: 11.11.2024 13:44 Uhr Hamburg: Kulturbehörde verleiht Hamburger Literaturpreise

Die Kulturbehörde zeichnet zwölf Autorinnen und Autoren mit dem Hamburger Literaturpreis 2024 aus. "Buch des Jahres" ist Simoné Goldschmidt-Lechners Novelle "Ich kann dich noch sehen (an diesen Tagen)", "Sachbuch des Jahres" ist Ruth Hoffmanns Buch "Das deutsche Alibi. Mythos Stauffenberg Attentat". 276 Schreibende beteiligten sich am Wettbewerb. Die Preise werden am 9. Dezember im Literaturhaus Hamburg übergeben. Die Hamburger Literaturpreise sind mit 8.000 Euro für Literatur und mit 4.000 Euro für literarische Übersetzungen dotiert. Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 84.000 Euro zur Verfügung gestellt. | Sendebezug: 11.11.2024 12:40 | NDR Kultur