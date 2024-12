Stand: 14.12.2024 12:21 Uhr "Grease"-Jacke von Olivia Newton-John versteigert

Die berühmte Lederjacke aus dem Musical "Grease" von Hauptdarstellerin Olivia Newton-John ist in Kalifornien für 476.000 Dollar (etwa 453.000 Euro) versteigert worden. Dies sei das Sechsfache des Schätzpreises gewesen, teilte das Auktionshaus Julien's mit. Die Jacke stammte aus dem Nachlass der britisch-australischen Schauspielerin und Popsängerin, die 2022 im Alter von 73 Jahren an Krebs gestorben war. In dem High-School-Musical hatte Newton-John 1978 an der Seite von John Travolta gespielt. Ein Teil des Auktions-Erlöses soll einem von ihr gegründeten Krebs-Zentrum zukommen. | Sendebezug: 14.12.2024 12:40 | NDR Kultur