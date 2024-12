Stand: 16.12.2024 13:37 Uhr Grammy-Gewinner: Indischer Tabla-Trommler Zakir Hussain gestorben

Der indische Musiker Zakir Hussain ist tot. Er starb im Alter von 73 Jahren in einem Krankenhaus in San Francisco, wie indische und US-amerikanische Medien unter Berufung auf die Familie des Musikers berichteten. Er erhielt vier Grammys, drei davon Anfang 2024. Wie sein Vater Alla Rakha spielte er das indisches Schlaginstrument Tabla. 1970 zog er in die USA und gründete mit der britischen Gitarrenlegende John McLaughlin die Band Shakti. Mit einer Verschmelzung aus Jazz und klassischer indischer Musik erreichte die Band internationale Bekanntheit. Er arbeitete unter anderem mit dem Star-Cellisten Yo-Yo Ma, dem Jazz-Saxofonisten Charles Lloyd und dem früheren Beatles-Mitglied George Harrison zusammen. | Sendebezug: 16.12.2024 16:30 | NDR Kultur