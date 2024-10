Stand: 28.10.2024 07:57 Uhr Göttingen erinnert mit Skulptur an französische Sängerin Barbara

Eine Bronzeskulptur erinnert seit Sonntag in Göttingen an die französische Sängerin Barbara. Das von der Künstlerin Ulrike Visser gefertigte Kunstwerk steht jetzt im Ratssaal der Stadt. Göttingen feiert in diesem Jahr das 60-jährige Jubiläum des Konzerts von Barbara, die am 4. Juli 1964 im Jungen Theater auftrat. Zunächst war die Sängerin unwillig gewesen, im damals ungeliebten Nachkriegsdeutschland zu spielen. Als Reaktion auf die unerwartete Gastfreundschaft der Göttinger schrieb sie das Chanson "Göttingen" - ein Lied, das zu einem Symbol der deutsch-französischen Freundschaft wurde. | Sendebezug: 28.10.2024 07.10 Uhr | NDR Kultur