Stand: 23.08.2024 07:25 Uhr Gitarrist verletzt - Scorpions sagen Konzerte im September ab

Die Scorpions müssen mehrere Termine ihrer "Love at First Sting"-Tour in Deutschland absagen. Alle anstehenden Konzerte im September würden entfallen, da Gitarrist Matthias Jabs sich bei einem Unfall verletzt habe und operiert werden müsse, teilte die Konzert-Agentur Wizard Promotions mit. Betroffen sind die Konzerte in Nürnberg (11.9.), Hamburg (13.9.), Leipzig (15.9.), Köln (18.9.) und Frankfurt (20.9.). | Sendebezug: | 23.08.2024 09:30 | NDR Kultur