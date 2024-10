Stand: 16.10.2024 13:35 Uhr Gitarrenwettbewerb "Hanse Guitar Cup" startet in Hamburg

Der internationale Gitarrenwettbewerb "Hanse Guitar Cup" findet in der kommenden Woche in Hamburg zum zweiten Mal statt. Zwölf junge Gitarristinnen und Gitarristen aus neun verschiedenen Nationen messen sich in der Vorrunde vom 21. bis zum 26. Oktober in sechs Filialen der Hamburger Sparkasse, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Das Publikum ist den Angaben nach die Jury. Der Wettbewerb wende sich an junge Menschen, die eine professionelle Karriere in der Musik anstreben. Der Eintritt zu allen Wettbewerbskonzerten ist frei. Beim Hamburger Gitarrenfestival am 9. und 10. November treten dann die Finalisten gegeneinander an. | Sendebezug: 16.10.2024 15:30 | NDR Kultur