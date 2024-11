Stand: 20.11.2024 12:19 Uhr Gemälde "Fischer am Meer" stammt nicht von Caspar David Friedrich

Das bislang als Werk von Caspar David Friedrich angesehene Gemälde "Fischer am Meer" wurde von einem anderen Künstler geschaffen. Die bisherige Zuschreibung sei nicht haltbar, sagte die Leiterin der Museen der Klassik Stiftung Weimar, Annette Ludwig, dem Evangelischen Pressedienst. Dies sei das Ergebnis aufwendiger Provenienzforschung und Materialanalysen für die Ausstellung "Caspar David Friedrich, Goethe und die Romantik in Weimar", die ab Freitag gezeigt wird. Dort wird auch das Bild zu sehen sein. Ludwig sagte, Zweifel an der Urheberschaft Friedrichs habe es schon länger gegeben. | Sendebezug: 20.11.2024 19:30 | NDR 1 Radio MV