Stand: 04.01.2024 07:51 Uhr Frühes Werk von Gerhard Richter wird in Dresden freigelegt

In Dresden wird ein frühes Werk von Gerhard Richter freigelegt. Anlass dafür ist eine geplante DDR-Ausstellung im Deutschen Hygiene-Museum in Dresden. Das etwa 60 Quadratmeter große Wandgemälde "Lebensfreude" war in den späten 1970er-Jahren übermalt worden. Bisher hatte der Künstler die Freilegung seiner Diplomarbeit von 1956 abgelehnt, von seinem Frühwerk hatte er sich distanziert. Auch jetzt sollen nur Teile sichtbar werden. Die Ausstellung "VEB Museum. Das Deutsche Hygiene-Museum in der DDR" ist vom 9. März bis 17. November zu sehen. | Sendebezug: | 04.01.2024 07:30 | NDR Kultur