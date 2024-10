Stand: 09.10.2024 16:02 Uhr Fritz-Reuter-Museum Stavenhagen erhält Berliner Privatarchiv

Das Fritz-Reuter-Literaturmuseum in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) erhält bis zum Jahresende 2024 die Bestände des größten privaten Fritz-Reuter-Archivs aus Berlin. Archivinhaber Hans-Joachim Griephan hat dazu in Stavenhagen feierlich einen Vertrag unterzeichnet, wie das Literaturmuseum am Mittwoch mitteilte. Die Sammlung umfasst 120 laufende Regalmeter aus den vergangenen 50 Jahren zum niederdeutschen Dichter Fritz Reuter, zur Schriftstellerin Gräfin Ida Hahn-Hahn und anderen, hieß es. Damit biete das Museum allen Reuter-Forschenden einen umfassenden Schatz für ihre Arbeit. | Sendebezug: 09.10.2024 16:30 | NDR Kultur