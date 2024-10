Stand: 17.10.2024 13:10 Uhr Freier Eintritt in 47 Hamburger Museen am Reformationstag

Am Reformationstag, dem 31. Oktober, öffnen 47 Museen in Hamburg ihre Türen bei freiem Eintritt. Wie die Kulturbehörde am Donnerstag mitteilte, sind das fast doppelt so viele Museen als beim Start im Jahr 2018. Neu dabei seien das Glasmuseum der Achilles-Stiftung, das FC-St.-Pauli-Museum, das Film- und Fernsehmuseum Hamburg, das WasserForum in Rothenburgsort sowie das Woods Art Institute in Wentorf. Unter der Website des Museumsdienstes Hamburg sind alle teilnehmende Häuser und auch die dort angebotenen Programme aufgelistet. | Sendebezug: 17.10.2024 16:30 | NDR Kultur