Stand: 06.11.2024 12:30 Uhr Frankreich ab 21. November im Fokus beim Filmfest Göttingen

Vom oscarnominierten Film bis zur warmherzigen Dramödie: Das Filmland Frankreich steht beim 45. Filmfest Göttingen ab dem 21. November bis 1. Dezember im Fokus. Die Produktionen sollen das Nachbarland - "jenseits der kommerziell gefertigten Komödienflut zeigen, die ein sehr einseitiges Bild der aktuellen Filmszene bietet", so die Veranstalter. So können Filmfans in den zwei Programmkinos Lumière und Méliès Produktionen wie "Emilia Pérez" von Jacques Audiard sehen, ebenso die Coming-Of-Age-Dramödie "Könige des Sommers" (worin es auch um Herstellung vom Comté-Käse geht) und das Migrations-Drama "Soulmane's Story". Insgesamt 56 Filme aus Europa bietet das Programm. | Sendebezug: 07.11.2024 06:30 | NDR 1 Niedersachsen