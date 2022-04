Stand: 25.04.2022 12:21 Uhr Frankfurter Buchmesse will ukrainische Buchbranche unterstützen

Die Frankfurter Buchmesse ruft zur Unterstützung der ukrainischen Buchbranche auf und will ukrainische Literatur weltweit sichtbar machen. "Dies tun wir, indem wir ukrainische Bücher auf Buchmessen weltweit zeigen und ukrainischen Verlagen kostenlos einen Stand auf der diesjährigen Buchmesse anbieten", teilte Buchmesse-Direktor Juergen Boos in Frankfurt mit. Ukrainische Verleger und Autoren können demnach beim Branchentreffen vom 19. bis 23. Oktober in Frankfurt kostenlos ihre Publikationen präsentieren.