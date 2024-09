Stand: 01.09.2024 12:47 Uhr Fokus auf Istanbul beim Schleswig-Holstein Musik Festival 2025

Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) stellt 2025 die türkische Metropole Istanbul in den Mittelpunkt. Wie die Veranstalter am Wochenende mitteilten, präsentiert das Festival eine große Bandbreite von Musik, angefangen bei Kassia, der ersten bekannten Komponistin des 9. Jahrhunderts aus dem damaligen Konstantinopel, über türkische Folklore bis hin zu Komponisten des 20. und 21. Jahrhunderts wie Ferit Tüzün oder Fazıl Say. Die Stadt am Bosporus sei seit Jahrtausenden ein Schmelztiegel der Kulturen. Auf dem Programm des SHMF 2025 stünden Konzerte, die den Dialog zwischen den verschiedenen Kulturen ins Zentrum rücken. | Sendebezug: | 01.09.2024 15:30 | NDR Kultur