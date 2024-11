Stand: 20.11.2024 07:55 Uhr Florentina Holzinger zur einflussreichsten Künstlerin 2024 gekürt

Das Kunstmagazin "Monopol" hat die österreichische Choreographin zur einflussreichsten Künstlerin des Jahres gekürt. "Ihr Werk hat eine visuelle und emotionale Wucht, die niemanden kaltlässt und die im Kunstbetrieb in ihrer Konsequenz gerade ihresgleichen sucht", urteilt das Magazin in seiner Dezemberausgabe. Es veröffentlicht jährlich eine Rangliste mit den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Kunstwelt. Florentina Holzinger ist bekannt für ihre spektakulären Bühnenstücke und arbeitet mit nackten Frauenensembles. Ihre Opernperformance "Sancta"wurde im Mai in Schwerin uraufgeführt, später in Stuttgart hatten Besucher über Übelkeit geklagt. Dort wird "Sancta" erneut in 2025 aufgeführt. | Sendebezug: 20.11.2024 10:05 | NDR Kultur