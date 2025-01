Stand: 21.01.2025 08:39 Uhr Filmfestival Max Ophüls eröffnet

Am Montagabend ist die 46. Ausgabe des Filmfestivals Max Ophüls Preis in Saarbrücken gestartet. Bis zum 26. Januar sind insgesamt 151 Filme im Saarland zu sehen. Den Auftakt machte die Politsatire "Muxmäuschenstillx" von Regisseur und Hauptdarsteller Jan Henrik Stahlberg. In den Wettbewerben Spielfilm, Dokumentarfilm, Mittellanger Film und Kurzfilm treten insgesamt 57 Filme an. Am Samstag werden im Saarbrücker E-Werk 19 Preise mit einem Gesamtwert von 128.500 Euro vergeben. Neu dabei ist, in Zusammenarbeit mit dem ZDF, eine Auszeichnung für Stoffentwicklung und Recherche für einen langen Debütfilm. | Sendebezug: 21.01.2025 06:40 | NDR Kultur