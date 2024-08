Stand: 18.08.2024 08:35 Uhr Filmfest Locarno: Goldener Leopard für Spielfilm aus Litauen

Der Goldene Leopard des 77. Internationalen Filmfestivals Locarno ist an den Spielfilm "Akiplėša" («Toxic») verliehen worden. Die Studie um den Alltag zweier junger Frauen unter dem Druck fataler Schönheitsideale ist das Spielfilm-Debüt der litauischen Regisseurin Saulė Bliuvaitė. Insgesamt zeigte das Festival am schweizerischen Ufer des Lago Maggiore in elf Tagen 225 Kurz-, Spiel-, Dokumentar- und Experimentalfilme. | Sendebezug: 18.08.2024 14:20 | NDR Kultur