Festspiele MV: Zweite Hälfte mit Friedenskonzert für Nahost

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern starten in die zweite Halbzeit. Zu den kommenden Höhepunkten zählen die Veranstalter ein Konzert für den Frieden in Nahost am 11. August in der Konzertkirche Neubrandenburg mit dem Galilee Chamber Orchestra und Geiger Nikolai Szeps Znaider. Außerdem zeigt das Kleinkunstfest in Ludwigslust Darbietungen von Akrobaten, Pantomimen, Clowns, Musikern und Puppenspielern im Park. Bis zum 15. September finden noch zahlreiche Konzerte statt, auch mit dem Preisträger in Residence: Signum saxophone quartet. | Sendebezug: | 02.08.2024 06:30 | NDR Kultur