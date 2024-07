Stand: 16.07.2024 13:22 Uhr Festspiele Bayreuth: Wenig Polit-Prominenz

Zur Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth am 25. Juli haben sich Schauspieler und Schlagergrößen angesagt, viele Bundespolitiker wird es hingegen auf dem roten Teppich nicht geben. Wie die Stadt Bayreuth mitteilte, haben sich die Schlagerstars Vicky Leandros und Roberto Blanco ebenso angekündigt wie die Schauspieler Heiner Lauterbach und Francis Fulton-Smith. Aus der Bundespolitik wird nur Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) erwartet. Ex-Kanzlerin Angela Merkel, sonst Stammgast, fehlt in diesem Jahr ebenso wie Thomas Gottschalk. | Sendebezug: 16.07.2024 14:10 | NDR Kultur