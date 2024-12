Stand: 24.12.2024 10:30 Uhr Erstmals in 900 Jahren: Mädchen im Chor von St. Paul's

Erstmals in der 900-jährigen Geschichte von St. Paul's singen Mädchen beim Weihnachtsgottesdienst im Chor der berühmten Londoner Kathedrale mit. Lila (11) und Lois (10) sind seit Juni volle Mitglieder des bekannten Ensembles, wie die Zeitung "Guardian" berichtete. Die Kirche hatte den historischen Schritt bereits 2022 angekündigt. Noch immer gibt es aber auch Kritik an der Aufnahme von Mädchen. So betont die Traditional Cathedral Choir Association das "herrlich einzigartige Erbe" reiner Männer- und Jungenchöre. | Sendebezug: 24.12.2024 22:20 | NDR Kultur