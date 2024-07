Stand: 18.07.2024 10:19 Uhr Erstes "Back to Hogwarts" Fan-Event auf dem Hamburger Großmarkt

Auf dem Hamburger Großmarkt wird es ein erstes "Back to Hogwarts" Fan-Event geben, das teilten Warner Bros. Discovery Deutschland und die Macher der Show "Harry Potter und das verwunschene Kind" mit. Am 1. September 2024 um 11 Uhr wird das Event offiziell eröffnet. Die Uhrzeit ist eine Anspielung auf den Moment, an dem der Hogwarts-Express in der Harry-Potter-Geschichte von Gleis 9 ¾ in ein neues Schuljahr abfährt. Bis 17 Uhr wird es auf zwei Bühnen und einer großen Eventfläche ein vielseitiges Programm geben. | Sendebezug: 18.07.2024 19:00 | NDR 90,3